ارتفاع حصيلة حريق بنجلاديش إلى 69 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة الحريق الذي شب في المنطقة القديمة بدكا عاصمة بنجلاديش إلى 69 قتيلا على الأقل ، حسبما أفاد مسؤول محلي.
وقال قمر الحسن من هيئة الإطفاء والدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"تم انتشال 69 جثة حتى الآن".
وأضاف الحسن :"عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة".
وذكر رئيس هيئة مكافحة الحرائق أن الحريق نشب في الطابق الأرضي بمبنى من أربعة طوابق قبل أن يمتد إلى ثلاثة مبان مجاورة.
وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق اندلع في مستودع كيميائي يقع في الطابق الأرضي من المبنى وانتشر بشكل سريع.
وفي عام 2010، تسبب حريق مدمر في منطقة قديمة من العاصمة دكا في مقتل 124 شخصا.
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