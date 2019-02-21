بولتون: الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة يعترف بجوايدو رئيساً للبلاد

قال مستشار الأمن القومي الأميركي يوم الأربعاء، إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بخوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في منشور على موقع تويتر "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان جايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا".

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