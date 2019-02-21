شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الإسماعيلية يطالب وزارة الصحة بحل أزمة مستشفى حميات التل الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل بشأن تعطل العمل داخل مستشفى حميات التل الكبير رغم انتهاء أعمال التطوير داخل المبنى منذ 14 عاما، مناشدا وزارة الصحة بحل الأزمة وإعادة افتتاح العمل مرة أخرى بالمستشفى.

أضاف بدران فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الإنشاءات داخل مستشفى التل الكبير كلفت الدولة أكثر من 70 مليون جنيه ورغم هذه التكلفة الكبيرة إلا أن العمل لا يزال متوقفا داخل المستشفى حاليا مشيرا إلى أن المستشفى يخدم 6 محافظات كاملة، لأن المستشفى يتوسط محافظات مدن القناة ومحافظتى سيناء والشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية أنه خاطب وزارة الصحة أكثر من مرة من أجل إعادة العمل بالمستشفى مرة أخرى إلا أنه لا توجد استجابة حتى الآن.