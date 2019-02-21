حسن محرم
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه لم يتسلم أموال المقاصة على البضائع التي تحصلها إسرائيل في صورة ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل عمولة 2%، في حال خصمت منها أي مبالغ.
وأوضح "عباس"، بحسب ما نقلت الإذاعة الرسمية الفلسطينية "صوت فلسطين": "نرفض استلام المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها.. خليها عندهم".
وأضاف خلال لقاء وفدٍ من الكونجرس الأمريكي، عن الحزب الديمقراطي ومجموعة "جي ستريت": "صراحة، لدينا فقط 20 مليونًا أو 30 مليون شيكل، وهي ما تُدفع لعائلات الشهداء، وسندفعها...
كانت هذه تفاصيل خبر عباس يهدد إسرائيل: سلموا أموال الضرائب كاملة وإلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.