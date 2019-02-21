عباس يهدد إسرائيل: سلموا أموال الضرائب كاملة وإلا

حسن محرم

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه لم يتسلم أموال المقاصة على البضائع التي تحصلها إسرائيل في صورة ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل عمولة 2%، في حال خصمت منها أي مبالغ.

وأوضح "عباس"، بحسب ما نقلت الإذاعة الرسمية الفلسطينية "صوت فلسطين": "نرفض استلام المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها.. خليها عندهم".

وأضاف خلال لقاء وفدٍ من الكونجرس الأمريكي، عن الحزب الديمقراطي ومجموعة "جي ستريت": "صراحة، لدينا فقط 20 مليونًا أو 30 مليون شيكل، وهي ما تُدفع لعائلات الشهداء، وسندفعها...