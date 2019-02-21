الكهرباء: نهاية فبراير الموعد النهائي لتسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة

وفاء نور الدين

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، 28 فبراير الجارى لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.

كما كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح سابق لـ"صدى البلد"، عن مخاطبته لمجلس الوزراء عدة مرات لإعادة التقدم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة...