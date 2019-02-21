الغريب: اتوقع ان تكون جلسة الحكومة بلا ضجيج وغير صاخبة

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى "توقعه عن ​جلسة الحكومة​ اليوم في ضوء ما أثير حول زيارته إلى دمشق، مشيراً إلى "اننا لم نسمع حتى الان شيئا رسميا جديا بل كلاما في الاعلام، ونحن سنناقش بموضوعية وهدوء كل ما يُطرح وبما يتناسب ومصلحة البلد، وما قمنا به مقتنعون به وقمنا به بالعلن وليس بالسر واتوقع ان تكون جلسة بلا ضجيج وغير صاخبة واي كلام سياسي سنرد عليه بال​سياسة​".

واضاف: هناك قرار لدينا بالعمل لا بالضجيج، «وما حدا فاتح على حسابو»، كل المعنيين كانوا بجو ما قمنا به والسلام.