"الأخبار": رياض سلامة يخالف تعاميم مصرف لبنان

كشفت صحيفة "الأخبار" أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، قرر أن يسمح للمصارف برفع نسبة الأموال المسموح لها استعمالها في عملية شراء ​الدولار​ات من 1% من الأموال الخاصة الأساسية إلى 5% من هذه الأموال. اللافت أن سلامة لم يتطرق إلى أي مبررات تدفعه إلى القيام بهذه المخالفة للتعاميم التي يصدرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولم يحدّد مهلة زمنية لإنهاء هذا التجاوز، بل قرّر أن يقدّم هدية مجانية للمصارف تسهم في رفع أسعار الفائدة على الدولار في السوق، وتسهم في زيادة عمليات المضاربة على الليرة، وتخفف وطأة نقص السيولة بالليرة الذي تعاني منه ​المصارف​ في ظل سياسته لتجفيف السيولة وإحكام قبضته عليها. يبدو أن هناك مصارف بسمنة ومصارف بزيت.

واستغرب بعض المصرفيين حصول مثل هذه "الاستثناءات"، وهم يعتقدون أن تجاوزات سلامة مرتبطة بما حصل في الفترة الماضية لجهة الطلب الكثيف على الدولار. ففي الأشهر الأخيرة، لا سيما في آخر شهر من ​السنة​ الماضية وأول شهر من السنة الجارية، ارتفع الطلب على الدولار إلى حدود كبيرة بسبب المخاوف من حصول أزمة مالية - نقدية. تسبّب هذا الأمر برفع سعر فائدة «الانتربنك» لأن المصارف لم يكن لديها السيولة الكافية ب​الليرة اللبنانية​ لشراء الدولارات التي يطلبها الزبائن سواء لحاجات تجارية، أي الاستيراد، أو لحاجات شخصية من أجل ضمان قيمة أموالهم في ضوء ارتفاع احتمال حصول أزمة.