أوضحت مصادر رسمية لصحيفة "الحياة" أن "اهتمام الدبلوماسية الأميركية بالحضور الكثيف في ​بيروت​ يشمل إمكان زيارة وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى بيروت الشهر المقبل"، مشيرةً إلى أن "فكرة الزيارة مطروحة إلا أن موعدها لم يحدد بعد".

كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: من الممكن ان يزور وزير الخارجية الاميركي بيروت الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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