فنزويلا تتسلم مساعدات إنسانية من روسيا

أكد مصدر دبلوماسي روسي وصول دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية لفنزويلا، إلى مطار كاراكاس الدولي، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر، الذي لم يتم تسميته، قوله إن الحديث يدور عن توريد أدوية ومعدات طبية عبر قناة منظمة الصحة العالمية.

كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلن أمس الثلاثاء عن 300 طن من المساعدات الإنسانية الروسية لبلاده، مشيراً إلى أن المساعدات الروسية ستنقل بصورة شرعية، وستصل مطار كاراكاس في الـ20 من فبراير الجاري.

ورفض مادورو قبول أول دفعة من المساعدات الأميركية لبلاده التي وصلت كولومبيا يوم 10 فبراير الجاري، وأعلن رفض بلاده استقبال الطائرة التي حملتها.

ووضعت فنزويلا قواتها المسلحة في حالة تأهب، وأغلقت حدودها البحرية مع جزيرة كوراساو الهولندية الواقعة قبالة سواحل فنزويلا الشمالية، تحسباً لجعلها منطلقاً لإرسال مساعدات أميركية لأراضيها كما كانت المعارضة تخطط له.

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