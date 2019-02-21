القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مدني وأصيب طفل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية جوار أحد منازل المواطنين في محافظة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن إبراهيم عبدالصمد غالب، 45 عاما، قتل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، جوار أحد منازل المواطنين في محلة "نجد المرقب" التابعة لقرية الشقب جنوب شرق تعز.
وأضاف المصدر أن الطفل إبراهيم عبدالرشيد إبراهيم 12 عاما أصيب بجروح متفاوتة في أجزاء متفرقة من جسده، ونقل إلى مستشفى الصفوة بمدينة تعز.
وتعيش منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم شرقي تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب استهدافها بالقذائف وزراعة الألغام، والتي تقوم بها مليشيا الحوثي طيلة 3 سنوات، ما دفع أغلب الأسر إلى النزوح القسري من منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مدني يمني وإصابة طفل بانفجار لغم حوثي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.