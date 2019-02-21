شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. وزير الكهرباء أمام "طاقة النواب" لمناقشة القراءات الوهمية للعدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاً السبت القادم، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة فى قطاع الكهرباء، وفى مقدمتها القراءات الوهمية للعدادات وأثر ذلك على قيمة فواتير المشتركين، فى حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

كما ينظر الاجتماع المزمع عقدة السبت القادم، 3 طلبات إحاطة موجه من النواب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مقدمتها المقدم من النائب عادل عامر بشأن إنشاء محطة توزيع كهرباء بمنطقة غرب المنيا، التابعة للمشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه وعدم مطابقة قراءة العدادات للاستهلاك الفعلى لكثير من المواطنين، وأخيراً استكمال الطلب المقدم من النائب رائف تمراز بشأن تهالك أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية بصان الحجر وحى طيبة وصان البحرية والوحدة المحلية بالقصير والناصرية وقرى بحر البقر، بمحافظة الشرقية.