صب خراسانة في 48 ساعة.. 8 معلومات عن أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن الناطق باسم وزارة الإسكان هاني يونس، الأربعاء، بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن البرج الذي بدأ العمل به يحمل رقم C02، وأن صب الخرسانة سيمتد لمدة يومين.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم أعلى برج سكني في إفريقيا:
- يضم المشروع تنفيذ 20 برجًا منهم سكني، إداري، تجاري، خدمات.
- تضم المنطقة أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 385 مترًا.
- إجمالي مساحة المشروع تصل لما يقرب من 195 فدانًا.
- تنفذ المشروع شركة...
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