"فاطمة" تطلب الخلع: "طلع أمه عمره.. وقال لي خليكي المرة الجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نور العمروسي:

أقامت "فاطمة. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، طالبت فيها بخلع زوجها "ع. ح"، مبررةً دعواها بـ"زوجي مهتم بوالدته أكثر مني، أخذها معه العمرة بدلاً مني، وقال لي خليكي المرة الجاية".

قالت مُقيمة الدعوى رقم 3094 لسنة 2018: "تزوجت منذ 5 سنوات من مدرس، وربنا رزقنا بطفلتين عمرهما من سنة لـ4 سنوات، وزوجي وحيد والدته، بيهتم بيها بطريقة غير عادية لأنها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها".

وأضافت: "زوجي يخرج من عمله ويذهب إلى والدته لكي يخدمها، ويتركني وابنتيه بمفردنا، وكأنه يعاقبني لأني رفضت أن تقيم والدته معنا، وأحيانًا يبيت عندها أثناء مرضها، وعندما أعاتبه لأنه يتركنا نبيت بمفردنا بيقولي أخاف أسيب والدتي لوحدها يحدث لها شيئ وهي مريضة".

تابعت فاطمة: "قرر زوجي السفر لأداء عمرة، وطلبت منه أن أذهب معه لأداء العمرة فقال إن ظروفه المادية لا تسمح، وفوجئت أن والدته مسافرة معه"، مشيرةً إلى أنه برر لها ذلك الأمر بأن أمه كبيرة في السن ويخشى أن يتوفاها الله قبل أداء العمرة، ووعدها بالسفر معها مرة أخرى، بعدما أكد أن والدته دفعت تكاليف سفرها.

واصلت صاحبة الـ29 سنة: "زوجي حاول يراضيني فوعدني أنه سوف يشتري لي غوايش ذهب من السعودية، وبعد عودته من العمرة فوجئت أنه لم يحضرها لي واعتذر لأن ظروفه المادية لم تسمح، فطلبت الطلاق".

رفض الزوج طلبها من أجل مصلحة الأطفال، فتركت الزوجة أطفالها له، وذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ومازالت القضية تنظر حتى الآن.​