مقتل العشرات بحريق بمبنى سكني في بنجلادش

لقي 41 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مبنى سكني في دكا يُستخدم كذلك مخزناً لمواد كيميائية، بحسب ما أعلنت السلطات البنجلادشية.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا لغاية الساعة

41 جثة. عدد القتلى مرشّح للارتفاع".

وأشار إلى أنّ الحريق الذي اندلع من جرّاء اسطوانة غاز على الأرجح سرعان ما انتشر في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

والخميس الماضي، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 50، في حريق اندلع بأكثر من 200 من منازل العشوائيات في تشيتاغونج في بنجلادش.

ونادرا ما تتبع إجراءات السلامة في بنجلادش، حيث تودي الحوادث على اختلافها، بأرواح المئات كل عام.

وفي عام 2013 انهار مصنع "رانا بلازا"، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 من عمال الملابس.