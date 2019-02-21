نقابات: إضراب رجال التعليم نجح بأكثر من 90 ٪ وخوف من تكرار مسلسل تعنيف الأساتذة

بعد يوم طاحن وسط العاصمة الرباط، أعلنت التنسيق النقابي للتعليم، والذي يضم ثلاث نقابات، أن الإضراب الذي دعا إليه اليوم الأربعاء، لقي تجاوبا واسعا من رجال ونساء التعليم، ولقي نجاحا كبيرا، تزامنا مع الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير”.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ”اليوم 24″ مساء اليوم الأربعاء، إن نسبة نجاح إضراب اليوم بلغت أزيد من 90 في المائة، وهو ما يدل حسب قوله على أن “نساء ورجال التعليم متشبثون بحقوقهم ومطالبهم وما على الحكومة إلا الاستجابة للمطالب المطروحة”، داعيا إلى الكف عما وصفه بـ”التماطل الحكومي والتسويف والحوارات المغشوشة”، فيما قالت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلكي لـ”اليوم 24” أن الأرقام الرسمية عن إضراب اليوم لا زالت غير متوفرة.

وشبه الإدريسي إضراب اليوم الأربعاء، بإضراب 3 يناير، والذي عرف حسب قوله نسبة نجاح كبيرة “لدرجة أن الحكومة لم تذكر نسبة المشاركة واكتفت بالقول إنها ستعمل على حل المشاكل المعقولة”.

وفي ذات السياق، أكد المسؤول النقابي، أن إضراب اليوم الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمراطي والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالإضافة للتنسيقيات عرف مشاركة رجال ونساء التعليم من نقابات أخرى رغم أنها لم تعلن مشاركتها في الإضراب بشكل رسمي، مؤكدا في ذات الوقت، أن تنسيقية أساتذة “الزنزانة 9” وأساتذة التعاقد، لا زالوا يخوضون إضراباتهم على مدى أيام الأسبوع، وسط تخوف من تجدد تعنيفهم.

يشار إلى أن احتجاجات الأساتذة اليوم الأربعاء وسط العاصمة الرباط، والتي شاركوا فيها بالمئات في مسيرة، تعرضت لتدخل أمني، أوقع عددا كبيرا من الإصابات في صفوف رجال ونساء التعليم، كما استعمل فيه الأمن خراطيم المياه.