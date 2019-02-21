انت الان تتابع جوايدو: أوروبا تعد بتخصيص بـ18 مليون دولار لفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية لبلاده. وغرد جوايدو، الثلاثاء، على حسابه في "تويتر" وكتب: "بعد اجتماعنا مع سفراء أوروبيين نعلن عن مساهمة تبلغ 18 مليون دولار تخصصها كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمساعدة بلادنا إنسانيا.. شكرا على دعمكم.. نضالنا من أجل حياة مئات الآلاف من الفنزويليين". وسبق أن أعلن جوايدو أن الـ23 من فبراير سيكون يوم إيصال المساعدات الإنسانية لفنزويلا من مختلف دول العالم، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وأفاد جوايدو، بهبوط ثلاث طائرات أمريكية محملة بمساعدات إنسانية، في مدينة كوكوتا الكولومبية قرب الحدود مع فنزويلا. من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستتسلم من روسيا 300 طن من المساعدات الإنسانية اليوم 20 فبراير الجاري. ويصادف الـ23 من فبراير مرور شهر واحد على إعلان جوايدو بدعم من