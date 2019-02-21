خطط خليجي لكسر احتكار إيران لمضيق هرموز وذلك من السوال اليمنية

قالت صحیفة " الجزیرة السعودیة ان مخطط استراتيجي یقوده ولي العھد السعودي الامیر محمد بن سلمان للاستفادة من السواحل الیمنیة لتجاوز عقبة مضیق ھرمز.

وتحاول ايران جعل مضيق هرموز شبكة الملاحة الاقتصادیة الوحیدة لدول الخلیج العربي.

وذكرت الصحيفة ان جولة ولي العھد إلى باكستان والھند والصین وتوقیع السعودیة مع باكستان الأحد الماضي ( 7 اتفاقیات ومذكرات تفاھم ثنائیة بـ 20 ملیار دولار) ھي بدایة كسر طوق إیران على الخلیج العربي، وكسر احتكار مضیق ھرمز.

وأشارت الصحیفة في مقال نشرتھ قي عددھا الصادر الیوم الاربعاء بعنوان "قطار التنمیة السعودي في الشرق الأوسط " للدكتور عبد العزیز الجار الله ان كسر ھذا الاحتكار سیتم عبر الإمارات وعمان والیمن وباب المندب وخلیج عدن والسواحل الیمنیة الواقعة على بحر العرب للوصول إلى میناء جوادر الباكستاني في بحر العرب، ومنھ إلى الصین والیابان والھند، وبذلك یتم تجاوز عقبة مضیق ھرمز التي حاولت إیران أن تجعلھ شبكة الملاحة الاقتصادیة الوحیدة لدول الخلیج العربي.