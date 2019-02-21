القضاء علي 8 إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين فى شمال سيناء بمصر

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تمكنت من القضاء على ٨ إرهابيين خلال استهدافها لـ ٧ بؤر إرهابية وأضاف المتحدث العسكرية، فى بيان على صفحتة الرسمية على "فيسبوك"، أن القوات تمكنت من تدمير سيارتين مفخختين خلال العملية.

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