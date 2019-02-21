الرئيس النمساوي يبحث مع نظيره المجري قضايا الهجرة وانتخابات البرلمان الأوروبي

بحث الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اليوم الأربعاء مع نظيره المجري الدكتور جانوس أيدير، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى النمسا، في القصر الرئاسي بفيينا (هوفبورج) قضايا الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر في القصر الرئاسي النمساوي إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، إلى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
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