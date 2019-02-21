بوتين يدعو واشنطن للتخلي عن "وهم" تحقيق تفوق عسكري على روسيا

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن ما وصفه بـ"وهم" تحقيق تفوق عسكري علي روسيا.

وقال بوتين في كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا غير ودية، فهم يعتبرون الروس الخطر الأكبر علي أمنهم"، لافتا إلى أن بلاده لا تسعي لمفاقمة العلاقات مع واشنطن بل تسعي لإقامة علاقات صداقة معها".

وأضاف بوتين أن "الولايات المتحدة خرقت معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة"، مشيرا إلى أن نشرها في أوروبا يهدد أمن روسيا، مشددا علي أن "موسكو سترد حال تعرضها لخطر، وستستهدف الأراضي التي يأتي منها التهديد".

وأكد أن "روسيا تبني علاقتها الخارجية بناء علي استقلالها وسيادتها وفي إطار الاحترام المتبادل"، معربا عن أمله في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيع العلاقات مع روسيا لتحقيق فائدة متبادلة.

وأشار إلى أن هناك دولا تسعي لفرض هيمنتها علي العالم، وهو ما يستدعي من روسيا أن تدافع عن مصالحها.