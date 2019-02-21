شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: مواجهة عملاء الداخل أهم من عملاء الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن العملية الإرهابية التى شهدتها منطقة الدرب الأحمر، ورد فعل الإخوان يثبتان بالدليل القاطع سقوط هذه الجماعة ولا وطنيتها.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك دولا تعادى مصر علنا وهناك تنظيمات تعادى مصر علنا والكل يقيم فى الخارج إلا أن الأهم هم العملاء بالداخل الذين ينقلون تفاصيل الحياة اليومية لهذه الجهات، والتى تستخدم اتباعها بالداخل لتنفيذ العملية فى التوقيت الذى تراه مما يتوهمون أنه يؤلم الدولة المصرية.

وأشار طارق أبو السعد، إلى أن مثل هذه العمليات قد تؤلم الشعب لفقدان جزء منه من شباب الأمة لكن الجميع يعلم أنه من قليل لمكسب كبير وهو حماية باقى الشعب من إرهاب التنظيمات الإرهابية.