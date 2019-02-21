مقتل 7 أشخاص جراء انهيار أرضي في بيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
وقع انهيار أرضي في موقع تعدين غير قانوني في جنوب بيرو ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.
ووقع الانهيار في منطقة إيتوتا بمقاطعة كارابايا يوم الأربعاء.
وضرب الانهيار خياما كان عمال الموقع يقيمون فيها، وتم العثور على جثة امرأة /50 عاما/.
ومازال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين.
وجاء الانهيار الأرضي بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة.
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