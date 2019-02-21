توقعات الأبراج ليوم February 21, 2019

برج الحمل
مهنياً: تحاول على الدوام التفرد والتميز في مجالك العملي، وأنت من المثابرين في ذلك، وهذا ما يساعدك على تحقيق النجاح
عاطفياً: إذا كانت تريد أن يكون هناك تجديد في الحياة العاطفية، وعدم القبول بالرتابة، بادر إلى التغيير اليوم قبل الغد
صحياً: عليك الصبر حتى تستقر أمورك الصحية، وبعدها سيكون ملائماً العودة إلى الحياة العملية مجدداً
برج الثور
مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية تدفعك إلى العمل بشكل مكثف والقيام ببعض الخطط والمشروعات التي أجلتها في الفترة الماضية بسبب عدم رغبتك في العمل
عاطفيا:ً عليك التحلي بالصبر والمرونة، فالعلاقات العاطفية تمر دائمًا بفترات من الفتور والملل، ولا تستمع إلى من يقنعونك بأن هذه الأحاسيس دليل على عدم حبك للشريك
صحياً: مارس رياضة جديدة وشارك أصدقاءك في هواياتهم لتتمكن من الحصول على اللياقة البدنية بشكل بسيط وسهل ومرح
برج الجوزاء
مهنياً: القمر في الميزان ملائم لك ويتحدث عن احتفالات وتخلص من بعض العقد وبعض المناكفات
عاطفياً: تعيش فترة من التوترات في الحياة العاطفية، وذلك نتيجة تسرعك واتخاذ القرارات غير المدروسة التي تدفعك إلى الندم بعد ذلك وخسارة الشريك
صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، نتيجة اهتمامك بمظهرك، ما يدفعك إلى المواظبة على ممارسة الرياضة وتطبيق تعليمات الطبيب
برج السرطان
مهنياً: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار أفكارك الرائدة، فقد تقودك إلى نجاحات غير متوقعة تحقق لك جزءاً كبيراً من أحلامك
عاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حدّ لبعض العراقيل التي تعترض سبيلكما
صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك
برج الأسد
مهنياً: الأمور تسير على ما يرام، ولكن شعور القلق مازال يسيطر عليك، وربما تكون الأوضاع الحالية ليست هي الأفضل بل على الأقل فرصة للبداية
عاطفياً: حاول أن تستغل الوقت في تعلم المزيد عن الحب، حتى تكون مؤهلاً فيما بعد لخوض تجربة جديدة تكون أفضل مما سبقها
صحياً: يجب أن يكون لديك الوقت الكافي للراحة والنوم، حتى لا تندم فيما بعد على هذا الوقت الضائع
برج العذراء
مهنياً: تحقق بعض المشروعات التي كان من الصعب تحقيقها في الماضى، بفضل الالتزام في العمل الذي يساعدك على إنجاز المهمة
عاطفياً: لديك فرصة للتحدث مع الشريك حول المشاكل التي قد تهدد علاقتكما، ولكن يجب التحدث بمنتهى الصراحة، ولا تخش أي شيء
صحياً: تحتاج إلى مواصلة ممارسة التمارين الرياضية بطريقة منتظمة، مع اتباع نظام غذائي صحي، الأمر الذى يساعدك على تغيير صحتك نحو الأفضل
برج الميزان
مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة
عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك
صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك
برج العقرب
مهنياً: يطلب إليك الانتباه إلى الوضع المهني، وعدم إهمال أحد الزملاء الجدد، وتجنّب النزاعات، وبانتظارك بشرى وارتياح واطمئنان
عاطفياً: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد
صحيا:ً شرب ثمانية أكواب من المياه يومياً صحي فهو مفيد للكلى بشكل خاص ولمختلف أعضاء الجسم
برج القوس
مهنياً: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات
عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر
صحياً: حسّن مناعتك بتطبيق نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المعززة لمناعة الجسم
برج الجدي
مهنياً: تطورات ايجابية على الصعيد المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة مشرقة
عاطفياً: لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعاً، ربما تكون مخطئاً وتدفع ثمن استخفافك به
صحياً: لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمة
برج الدلو
مهنياً: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع
عاطفياً: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك
صحياً: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك
برج الحوت
مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني
عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه
صحياً: حاول تعويد جسمك على تناول وجبات مختلفة يوميا من الخضروات والفواكه، العصائر الطازجة تعدّ طريقة مثالية لذلك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 21, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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