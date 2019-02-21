كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ترامب" يأمر بعدم عودة عروس داعش إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه أمر بعدم عودة هدى مثنى المقلبة بعروس داعش الإرهابية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة آخرى.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تويتر:"لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تمامًا، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".

يذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، وسافرت إلى سوريا حيث التحقت وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وتبلغ من العمر 24 عاما، وقالت عبر تصريحات صحفية أنها نادمة أنها سافرت إلى سوريا والتحقت بتنظيم داعش الأرهابى، وتوسلت إلى المسئولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة عائلتها.