كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "اتصالات الجزائر" تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت بالبلاد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت مؤسسة اتصالات الجزائر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قطع الإنترنت بالبلاد من مساء اليوم الخميس.

وأكدت المؤسسة في ردها على أسئلة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الخاص في الفيسبوك، أنها إشاعة ولا أصل لها.

وتداولت مواقع وصفحات عبر الفيسبوك بيانا مفبركا لمؤسسة اتصالات الجزائر، يقول إنه سيتم قطع الشبكة ليلة الجمعة بسبب أعمال الصيانة.

وزعم البيان المزيف أنه سيتم قطع الإنترنت على دفعتين، المرحلة الأولى من السادسة والنصف مساء من الخميس إلى الواحدة صباح من ليلة الجمعة، والمرحلة الثانية من منتصف الليل إلى السادسة صباحا من يوم الجمعة.