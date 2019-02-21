كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: نرغب في تخفيف التوتر وتطبيع الوضع مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين، أمس، إن باكستان ترغب في تخفيف التوتر وتطبيع الوضع مع الهند الذي صعدته الأخيرة إثر الهجوم على قافلة عسكرية هندية في كشمير.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن حسين قوله للصحفيين في إسلام آباد "إن رئيس الوزراء عمران خان عرض على الهند التعاون في التحقيق بالحادثة".

وأكد وزير الإعلام الباكستاني بشكل قاطع، أن الشعب كله وقف إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية للرد القوي على عدوان من جانب الهند، وقال بأن باكستان قلقة إزاء استهداف المسلمين من قبل الهنود المتطرفين في كشمير، مضيفا أنه يجب على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى أن يخوض الانتخابات العامة على أساس أدائه وليس من خلال إثارة المشاعر المعادية لباكستان بين الناخبين.