وفاة ضابط مخابرات أردني متأثرا بإصابته يرفع ضحايا انفجار السلط إلى 4

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصادر أمنية أردنية، الأربعاء، وفاة ضابط بالمخابرات الأردنية، متأثرا بجراح أصيب بها الخميس الماضي، جرّاء انفجار لغم في مدينة السلط شمالي الأردن، ليرتفع بذلك عدد قتلى الانفجار إلى 4.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الرائد وخبير المتفجرات في دائرة المخابرات الأردنية سعيد ماجد سعيد الذيب أحد مصابي انفجار السلط الأخير، وافته المنية متأثرا بجراحه".

كان انفجار لغمين وقع الخميس الماضي، أدى إلى مقتل مزارع يبلغ من العمر 47 عاماً و3 رجال أمن في منطقة الكسارات (نقب الدبور) في مدينة السلط، فيما أصيب 7 من عناصر الأمن بجروح، كما أفاد مصدر أمني.



وأوضح مصدر أنه "لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم أرضي قديم ثانٍ، ما أدى إلى مقتل 3 رجال أمن وإصابة 7 آخرين بإصابات متوسطة".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة "للمسح والتحقيق"، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج.