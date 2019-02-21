شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكية: على «إسرائيل» الاعتذار لبولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (وارسو) قالت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباكر أمس (الأربعاء) إنه يتعين على إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الاعتذار لبولندا عن تصريحات أدلى بها تعليقا على خلاف دبلوماسي بين البلدين. وأضافت موسباكر للصحفيين: «شعرت بأنه ينبغي على حليفين قويين مثل إسرائيل وبولندا، وهما بالقطع حليفان قويان للولايات المتحدة، ألا يستخدما مثل هذا الخطاب».

قالت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباكر أمس (الأربعاء) إنه يتعين على إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الاعتذار لبولندا عن تصريحات أدلى بها تعليقا على خلاف دبلوماسي بين البلدين. وأضافت موسباكر للصحفيين: «شعرت بأنه ينبغي على حليفين قويين مثل إسرائيل وبولندا، وهما بالقطع حليفان قويان للولايات المتحدة، ألا يستخدما مثل هذا الخطاب».

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