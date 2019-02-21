شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب الأوقاف بتكثيف الرقابة على الزوايا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لتكثيف الرقابة على الزوايا الصغيرة فى المحافظات، لمواجهة الفكر المتطرف والعمل على ذلك من خلال مديريات الوزارة بالمحافظات.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، أن هذه الزوايا بعضها خارج عن الرقابة الخاصة بالوزارة، وهو ما يحتاج إلى تكثيف العمل فى ذلك، لافتا أن هذه الزوايا تمثل خطرا فى استقطاب الشباب للفكر التكفيرى والمتطرف .

وتابع أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى مواجهة الفكر المتطرف، ولابد على المؤسسات الدينية أن تكثف ذلك العمل من أجل مواجهة الفكر التكفيرى.