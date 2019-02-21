شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن طرح الشركات العامة بالبورصة: سيساهم فى تقليل عجز الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن طرح الشركات العامة فى البورصة هى خطوة جيدة نحو إصلاح الشركات العامة خاصة الخاسرة منها والتى لا تحقق ربحًا، من خلال طرح بعض أسهمها للبورصة أن تحقق ربحًا يتم استغلاله فى تطويرها.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه بدلاً من تصفية العمالة فى الشركات الخاسرة، يمكن استخدام طرح بعض الحصص فى الشركات الخاسرة فى البورصة فى دعم تلك العمالة ومنع تصفيتها.

ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن هذه الشركات الخاسرة تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن خطوة الحكومة ستحقق نتائج إيجابية فى سبيل إصلاح تلك الشركات الخاسرة، وبالتالى تخفف العبء الذى يتم وضعه على الموازنة العامة ويقلل عجزها.

وكانت مصادر حكومية، قالت إن الحكومة تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للإعلان عن أول عملية طرح للشركات العامة فى البورصة طبقًا للبرنامج الذى كانت قد أعلنته مسبقًا بطرح 23 شركة.