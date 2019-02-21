أكدت مصادر قريبة من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لصحيفة "الأنباء" الكويتية "تحفظ التقدمي حيال زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، من حيث المبدأ، أما إثارة الأمر في أول جلسة ل​مجلس الوزراء​ فيطلب الأخذ بالاعتبار موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي للأنباء: تحفظ حول زيارة الغريب الى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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