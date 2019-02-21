مصدر وزاري للقبس: الجلسة الحكومية ستكون شبيهة لجلسة مناقشة البيان الوزاري

توقع مصدر وزاري لصحيفة "القبس" الكويتية أن "تكون الجلسة الحكومية شبيهة الى حد بعيد بجلسات مناقشة البيان الوزاري حيث ستقتصر المعارضة على وزراء "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" في المواضيع السياسية".
وأوضح المصدر أنه "لم يستبعد ان يقابل وزارء "حزب الله" الاعتراض على موقفي الوزيرين بموقف واضح من رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعترضين على ما ادلت به السفيرة الاميركية إليزابيث ريتشارد بعد لقائها الحريري حول "قلق" بلدها بشأن الدور المتنامي لحزب الله".
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