بوتين: الخلافات بين موسكو وواشنطن يجب ألا تكون سببا لأزمة جديدة

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أنه "بالرغم من وجود مشاكل ومطالب متبادلة بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لأزمة جديدة على غرار أزمة الكاريبي".

وأوضح بوتين خلال لقائه ممثلى وسائل الإعلام الروسية أنه "بشكل عام لدينا اتصالات لا بأس بها على الصعيد العسكري وهناك مسائل تحتاج لعمل مشترك".

ولفت الى أن "التواصل مع الولايات المتحدة قائم حيث نعمل معا في ​سوريا​"، مشيرا إلى "وجود مشكلات يخلقها الأميركيون، كما أن هناك آليات وأدوات للتعامل المشترك مع هذه المشاكل"، مشددا على "أمله في استخدام هذه الآليات من أجل الحيلولة دون نشوب أزمات جديدة في ​العالم​ على غرار أزمة الكاريبي".

وحذر بوتين من "وجود خطورة نظرية لقطع ​الإنترنت​ عن روسيا"، داعيا لـ"إنشاء أجزاء من شبكة روسية مستقلة للإنترنت"، مشيراً الى أنه "لا يمكننى الحديث نيابة عن شركائنا وما يفكرون به، ولكنني أعتقد أن قطع الإنترنت عن روسيا سيتسبب بخسائر كبيرة لهم"، مشيرا إلى "أنها ستكون خسائر اقتصادية وسياسية".

على صعيد آخر، أكد أن "المفهوم الروسي لاستخدام الأسلحة النووية لا ينطوى على توجيه ضربة وقائية استباقية".