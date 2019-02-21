شرطة المانيا: رجل اضرم النار في جسده احتجاجا على سجن اوجلان

اعلنت ​الشرطة الالمانية​ عن اصابة رجل بجروح خطرة في مدينة كريفيلد الألمانية بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجاً على استمرار سجن زعيم ​حزب العمال الكردستاني​ عبد الله أوجلان في ​تركيا​.

وتمكّن عدد من المارّة من إطفاء الحريق مستخدمين ملابسهم. ونقل الرجل الذي أصيب بحروق بالغة الخطورة إلى ​مستشفى​ متخصّص.