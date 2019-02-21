محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لن يكون الأخير بينهما، فيما صرح الملك سلمان بن عبد العزيز إن السعودية حريصة على أمن وازدهار العراق، وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن من يريدون الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عليهم أن يمروا فوق جثث رجال الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: الإطاحة برئيس فنزويلا ستكون بالمرور على جثثنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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