وسائل إعلام جزائرية: سقوط طائرة مروحية عسكرية بولاية تيارت

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- أ ش أ: ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طائرة مروحية عسكرية سقطت مساء اليوم الأربعاء بولاية تيارت. وذكرت قناة النهار الجزائرية إن طائرة مروحية عسكرية سقطت بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت. ولم يصدر بعد بيان رسمي من وزارة الدفاع الجزائرية حول الحادث.

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