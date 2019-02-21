مصادر: عصام الأمير مستشارًا للمجلس الأعلى للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، عن صدور قرار بتعيين عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، مستشارًا للمجلس.

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد اجتماعًا مع "الأمير"، قبل صدور قرار تعيينه مستشارًا للمجلس.

وتناول اللقاء اختصاصات منصب مستشار المجلس، وبعض التفاصيل الإدارية المتعلقة بمهام عمله.