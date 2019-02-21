بالصور.. سامسونج تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة "جالكسي ووتش أكتيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن ساعتها الذكية الجديدة "جالكسي ووتش أكتيف"، وذلك خلال مؤتمرها "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وتأتي الساعة بتصميم دائري وبشاشة من نوع "سوبر أموليد"، محمية بطبقة "جوريلا جلاس"، وتعمل بمعالج "Exynos 9110"، وبذاكرة وصول عشوائي "768 ميجا بايت"، وذاكرة تخزين داخلية "4 جيجابايت". وتدعم "جالكسي ووتش أكتيف" بتقنية 5ATM ومقاومة الماء والبلوتوث و"واي فاي"، كما تدعم تقنية الدفع عبر الهاتف "NFC"، وتتميز بمهام وظيفية لسلامة حاملها كمراقبة ضغط الدم وقياس معدل ضربات القلب. ويمكن للمستخدم شحن الساعة عبر تقنية الشحن العكسي المتوفرة في هواتف "جالكسي إس 10" الجديدة، وتتوفر الساعة بالألوان الأسود والأخضر والذهبي والفضي. وتعمل "جالكسي ووتش أكتيف" ببطارية سعتها 230 مللي/أمبير. وتعتزم "سامسونج" طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً في 8 مارس المقبل، ويبلغ سعرها 200 دولار أمريكي.

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