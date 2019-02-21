أبرزها الحديد.. انخفاض أسعار 8 مواد بناء في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأربعاء، انخفاض أسعار 8 مواد بناء مقارنة بأسعارها من شهر فبراير العام الماضي. وأوضحت النشرة السنوية الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، انخفاض أسعار حديد تسليح صلب (37- لفائف) بنسبة 2.7%، وحديد تسليح صلب (52 - أطوال) بنسبة 2.7%، وكريتال قطاعات إنشائية بنسبة 1.6%، وخوص وزوايا وخلافه بنسبة 1.7%. كذلك انخفضت أسعار أسمنت بورتلاندي عادي معبأ 3.4% عن العام الماضي، وسيراميك حوائط 4.0%، وسيراميك أرضيات 3.2%، خشب زان مبخر روماني 4.8%.

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