في ذكرى 20 فبراير.. الشوبي لـ”اليوم24″: لم يتغير شيء بل “تكفست” الأمور

شبه الفنان، محمد الشوبي، حركة 20 فبراير، بحصان طروادة، وقال إن حزب العدالة والتنمية اخترقه، ودخل عبره، وضمر جميع مكتسبات المغاربة، التي حُصلت من قبل.

الشوبي، في حديثه عن الذكرى الثامنة لـ20 فبراير، مع “اليوم24″، قال إن مضامين دستور 2011 لم تفعل، وحزب العدالة والتنمية، خصوصا ابن كيران، كان سببا في تفقير الشعب، مضيفا: “خلاو الشعب كيكلو فبعضياتهم، ومعندهم حتى شي أمل”.

ولخص الشوبي رأيه في عبارة: “لم يتغير شيء، بل “تكفست” الأمور”.

وقال الشوبي إنه، في الوضع الحالي، يعيش من دون معرفة مآله، وتساءل هل يمكن أن تظهر حركة تعَقِلُ الأشخاص، الذين أصبحوا أكثر فسادا، و”توحشا”.

ويعتبر الشوبي من أبرز الفنانين، الذين يتفاعلون مع الأحداث المجتمعية بشكل شبه يومي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.