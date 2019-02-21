شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في عملية للجيش اليمني غرب حجور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الجيش اليمني، مساء أمس الأربعاء، عن قيام قواته في المنطقة الخامسة ببدء عملية في مديرية مستبأ غرب مديرية حجور كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن الجيش شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية مستبأ وسط تراجع الميليشيات وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير.

وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة إلى أن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة مع الميليشيات في أطراف مديرية مستبأ، أسفرت عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر عنصرين آخرين فيما لاذت عناصر الميليشيات الأخرى بالفرار تاركةً جثث قتلاها في مناطق المواجهات.

في سياق متصل، دعت قبائل حجور قبائل حجة للتضامن معها والانتفاضة الشاملة ضد الحوثيين. واعتبرت قبائل حجور أن “المتخاذل في هذا الظرف العصيب، يعتبر داعماً لهذه الميليشيا ويزيد في إطالة أمد حربها على هذا الوطن ويزيد في معاناته هو بنفسه”.

وتمكنت قبائل حجور خلال الساعات الـ24 الماضية من إحباط أعنف هجوم متزامن شنه الحوثيون من الجهتين الشرقية والجنوبية. وأكدت قبائل حجور أنها كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما سقط ثلاثة قتلى من أبناء المنطقة، وأصيب آخرون، خلال معركة التصدي للهجوم الحوثي.