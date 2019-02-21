ترامب يطالب كيم بخطوة "ذات دلالة" لرفع العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بالقيام بخطوة "ذات دلالة" من أجل رفع العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي.

وقال ترامب قبل أقل من أسبوع من قمته الثانية مع كيم المقررة في هانوي: "لم أرفع العقوبات، أود التمكن من القيام بذلك، ولكن لتحقيق هذا الأمر يجب أن يحصل شيء ذو دلالة من الطرف الآخر".



وأضاف: "تجمعني أنا والرئيس كيم علاقات جيدة جدا، لن أفاجأ برؤية نجاح ما. أعتقد أننا سنحرز تقدما كبيرا. لا أعتقد أنه سيكون اللقاء الأخير".

وإثر قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو/حزيران، وقّع ترامب وكيم وثيقة مبهمة عن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" من دون تحقيق تقدم ملموس.

ويلتقي الجانبان مجددا في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 من الشهر الجاري.