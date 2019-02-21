الان تتابع ترامب: لن نسمح لهدى مثنى بدخول أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى تعليماته لوزير الخارجية مايك بومبيو بعدم السماح لهدى مثنى بدخول الولايات المتحدة، وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وهدى مثنّى، شابة أمريكية المتحدّرة من ولاية ألاباما والتي التحقت بتنظيم داعس في 2015 حين كان عمرها 19 عاماً قبل أن تستسلم أخيراً للقوات الكردية في شمال شرق سوريا والتي تريد الآن العودة إلى الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن نسمح لهدى مثنى بدخول أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.