سولاف درويش تتقدم ببيان لوزير التموين بسبب التلاعب فى البطاقات التموينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب التلاعب فى البطاقات التموينية.
وقالت "درويش" فى بيانها، أن هناك مشكلة حقيقية فى بطاقات التموين منذ 4 أشهر، يعانى منها أهالى مدينة قليوب، مشيرة إلى أنه يتم حذف أسماء من بطاقات التموين، دون أى أسباب ووقف بطاقات بلا مبرر.
وتابعت النائبة: "نريد معرفة ماذا يحدث وهل هناك تلاعب من قبل أفراد بعينهم أم لا، مؤكدة أنه يتم حذف حالات فى حاجة ماسة للبطاقات التموينية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج رقابة صارمة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بضرورة حل مشكلة بطاقات التموين فى أسرع وقت حتى نخفف العبء عن المواطن.
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