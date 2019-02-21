نوفوستي: فنزويلا تتسلم مساعدات إنسانية من روسيا

أكد مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "نوفوستي" أن "دفعة من المساعدات الإنسانية الروسية ل​فنزويلا​ وصلت إلى مطار كاراكاس الدولي وتحتوي الدفعة على أدوية ومعدات طبية". ونقلت الوكالة عن المصدر أن "المساعدات الروسية وصلت مطار كاراكاس"، مشيراً الى أن "الحديث يدور عن توريد أدويتنا والمعدات الطبية عبر قناة ​منظمة الصحة العالمية​". وأعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "​روسيا​ أرسلت 300 طن من المساعدات الإنسانية لبلاده"، مشيرا إلى أن "المساعدات الروسية ستنقل بصورة شرعية، وستصل مطار كاراكاس في الـ20 من شباط الحالي".

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