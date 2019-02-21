أعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أن "قرار ​اسرائيل​ اقتطاع جزء من عائدات ​الضرائب​ التي يتم تحويلها إلى ​السلطة الفلسطينية​ هو "قرصنة" للأموال الفلسطينية، رافضا تسلمها "منقوصة قرشا واحدا".

كانت هذه تفاصيل خبر عباس يرفض تسلّم الرسوم العائدة للسلطة منقوصة من إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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