ترامب يدعو كيم الى القيام بخطوة "ذات دلالة" لرفع العقوبات

رأى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان على الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ القيام بخطوة "ذات دلالة" ليأمل برفع العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي. وأكّد ترامب قبل اقل من أسبوع من قمته الثانية مع كيم المقررة في هانوي ، "ان لم أرفع العقوبات، اود التمكن من القيام بذلك، ولكن لتحقيق هذا الامر يجب ان يحصل شيء ذو دلالة من الطرف الاخر". مشددا على ان "تجمعني بالرئيس كيم علاقات جيدة جدا، ولن افاجأ برؤية نجاح ما، سنحرز تقدما كبيرا، ولا اعتقد انه سيكون اللقاء الاخير".

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