ترامب: ندرس قرار فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "قرارا بشأن احتمال فرض ​رسوم جمركية​ على واردات السيارات يتوقف على التوصل إلى اتفاق تجاري مع ​أوروبا​".

وأوضح ترامب متحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماع في ​البيت الأبيض​ مع المستشار النمساوي ​سيباستيان كورتز​ أن "الرسوم الجمركية على السيارات هي شيء تدرسه إدارته".