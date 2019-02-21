ترامب: ندرس قرار فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات يتوقف على التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا".
وأوضح ترامب متحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن "الرسوم الجمركية على السيارات هي شيء تدرسه إدارته".
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