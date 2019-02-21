الناطقة باسم المحكمة الدولية: المحكمة لا تتأثر بالسياسة

أكدت الناطقة باسم ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ ​وجد رمضان​ أن "المداولات سرية وحجم الأوراق أن يعني أن الجلسات المحكمة ستطول". وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "المحكمة لا تتأثر بال​سياسة​ والتوقيت صدور الحكم خاص ب​القضاة​ الذين ينظرون بالأدلة".

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