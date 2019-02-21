روكز تفقد دار المعلمين في جونيه: للعمل ومواصلة الجهود لتحقيق النمو المستدام

زار النائب ​شامل روكز​، لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية الإجتماعية، مبنى دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات في ​جونية​. وجال متفقدا وحدة الصعوبات التعلمية واستمع من المسؤولة السيدة لميس حيدر عن أهداف هذه الوحدة والنتائج التي يلمسها التلاميذ ذوو الصعوبات التعليمية.

كما زار روكز وحدة التلفزيون والإذاعة للتربية برفقة رئيسة الوحدة السيدة ماري خشان التي أطلعته على عمل الوحدة التربوي والإعلامي والفني ووضعته في أجواء النواقص والاحتياجات. كما اطلع على أنشطة ​دار المعلمين​ التربوية وأبرزها دورات تدريب أفراد الهيئة التعليمية، إضافة إلى الأنشطة البيئية وتشجيع استخدام ​الطاقة النظيفة​.

وفي نهاية الزيارة طلب روكز من السيدة لميس حيدر تزويده بدراسة خاصة لوحدة الصعوبات واحتياجاتها للعمل على تعميمها على جميع الدور في ​لبنان​.

كما أثنى على "جهود رئيسة المركز التربوي الدكتورة ​ندى عويجان​ لما لمسه من حسن الإدارة والتدبير وشمولية الرؤية لكل جوانب العملية التربوية ولمتطلباتها".

ولفت روكز الى أن "الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو مناسبة لتسليط ​الضوء​ على التضامن العالمي والوطني والقدرة على توفير فرص عمل للجميع والدعم من خلال توفير الحماية الاجتماعية بدءا من المساواة بين الجنسين، مرورا بالقدرة على تأمين التعليم والرعاية الصحية والحق في الجنسية وتأمين حقوق ​المرأة​ المدنية والاجتماعية والسياسية وحقوق الطفل وتأمين متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا الى عدم تركيز الثروات بيد طبقة محددة، وكفالة سماع أصوات الفقراء والمهمشين".

كما دعا روكز الى "العمل ومواصلة جهود الجميع من أجل تحقيق الاهداف الانمائية لجعل العدالة الاجتماعية أداة في سبيل تحقيق النمو المنصف والمستدام للجميع".

وعبر النائب روكز عن رغبته بزيارة رئاسة المركز التربوي في ​الدكوانة​، مؤكدا "الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في تطوير التربية وتوفير التعليم الجيد".